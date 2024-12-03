Bakan Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile Brüksel'de görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Brüksel'de Suriye’deki gelişmeler, Ukrayna’daki son durum ve NATO çerçevesindeki işbirliği konularını görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile Brüksel’deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında görüştü.
Görüşmede, Suriye’deki gelişmeler, Ukrayna’daki son durum ve NATO çerçevesindeki işbirliği konuları ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.