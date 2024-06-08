Dolar
32.36
Euro
34.95
Altın
2,293.99
ETH/USDT
3,688.30
BTC/USDT
69,345.00
BIST 100
10,138.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Fidan, İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile İstanbul'da bir araya geldi.

Büşranur Koca  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Bakan Fidan, İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri'yle İstanbul'da bir araya geldi.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, İstanbul'daki Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri'yle görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüşme

Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile de İstanbul'da bir araya geldi.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Fidan, İstanbul'daki Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile görüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'e başarılar diledi
Bakan Fidan, İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları ile görüştü
Bakan Fidan, Türkiye-KİK Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'na katılacak
Bakan Özhaseki: ÇEVREFEST ile çevreyle ilgili farkındalık oluşturmak istiyoruz
Ankara'da sağanak nedeniyle bazı metro girişleri ve alt geçitleri su bastı

Benzer haberler

Bakan Fidan, İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları ile görüştü

Bakan Fidan, İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları ile görüştü

Bakan Fidan, Türkiye-KİK Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'na katılacak

Bakan Fidan: Bugün D-8 ülkeleri olarak İstanbul'dan Filistin'e desteğimizi en güçlü şekilde duyuruyoruz

Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Başbakanı Mustafa ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Başbakanı Mustafa ile telefonda görüştü
Bakan Fidan, Urumçi ve Kaşgar ziyaretinde yaşlı bir kadınla sohbet edip dua istedi

Bakan Fidan, Urumçi ve Kaşgar ziyaretinde yaşlı bir kadınla sohbet edip dua istedi
Bakan Fidan, Kaşgar'da Yusuf Has Hacib Türbesi ve Iydgah Camii'ni ziyaret etti

Bakan Fidan, Kaşgar'da Yusuf Has Hacib Türbesi ve Iydgah Camii'ni ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet