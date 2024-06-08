Bakan Fidan, İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile İstanbul'da bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri'yle İstanbul'da bir araya geldi.
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, İstanbul'daki Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri'yle görüştü.
Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüşme
Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile de İstanbul'da bir araya geldi.
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Fidan, İstanbul'daki Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile görüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.