Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki ülke arasındaki dostluğun ve işbirliğinin daha da güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Bakan Fidan, Güney Kore'deki görüşmelerinin iki ülke ilişkilerini güçlendireceğine inandığını belirtti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki ülke arasındaki dostluğun ve işbirliğinin daha da güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Fidan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kore'deki resmi ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeleri değerlendirdi.

Bakan Fidan, Asya-Pasifik bölgesine ziyaretinin üçüncü durağı olan Seul'de yaptığı görüşmelerin, iki ülke arasındaki dostluğun ve işbirliğinin daha da güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağına inandığını belirterek, "Dışişleri Bakanı Cho Hyun'la yaptığımız toplantılarda ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması yönündeki ortak irademizi teyit ettik, nükleer enerji, ulaştırma, savunma sanayi ve ileri teknoloji gibi stratejik sektörlerde hayata geçirilebilecek ortak girişimleri ele aldık. Görüşmelerimizde ayrıca, başta Asya-Pasifik ve Orta Doğu'daki gelişmeler olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında kapsamlı fikir teatisinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde, Birleşmiş Milletler, MIKTA ve G20 dahil uluslararası platformlardaki yakın işbirliğinin önemini bir kez daha teyit ettiklerini aktaran Fidan, şunları kaydetti:

"Kore Üniversitesi'nde yaptığımız konuşmada ise uluslararası sistemin karşı karşıya bulunduğu sınamalar ve küresel yönetişimin geleceğine ilişkin değerlendirmelerimizi paylaşarak ülkemizin perspektifini ortaya koyduk. Bugün Kore Savaşı Anıtı'nı da ziyaret ederek çelenk bıraktık. Şehitlerimiz ve gazilerimizin aziz hatırası, iki ülkenin ebedi dostluğunun nişanesi olarak gelecek nesillere ilham vermeyi sürdürecektir. Önümüzdeki dönemde, Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklığı karşılıklı yarar temelinde daha da derinleştirmeye devam edeceğiz."