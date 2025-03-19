Bakan Fidan, FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Şeyh'i Ankara'da kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh'i Ankara'da kabul etti.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Fidan'ın, FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Şeyh'i başkentte kabul ettiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.