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Bakan Fidan, FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Şeyh'i Ankara'da kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh'i Ankara'da kabul etti.

Gökhan Çeliker  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Bakan Fidan, FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Şeyh'i Ankara'da kabul etti

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Fidan'ın, FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Şeyh'i başkentte kabul ettiği bildirildi.

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