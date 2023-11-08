Bakan Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile telefonda görüştü.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Marsudi'nin talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki bakan görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ve uluslararası platformlarda atılabilecek ortak adımları değerlendirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.