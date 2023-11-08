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Bakan Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile telefonda görüştü.

Mehmet Şah Yılmaz  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Bakan Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi ile telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Marsudi'nin talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki bakan görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ve uluslararası platformlarda atılabilecek ortak adımları değerlendirdi.

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