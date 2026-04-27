Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Hırvatistan'daki Üç Deniz Girişimi 11. Zirvesi'ne katılacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan'ın ev sahipliğinde 28-29 Nisan'da Dubrovnik'te düzenlenecek Üç Deniz Girişimi (ÜDG) 11. Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak.

Zirve, Türkiye'nin, 28-29 Nisan 2025'te tertiplenen Varşova Zirvesi'nde ÜDG'ye "Stratejik Ortak" olarak kabul edilmesinin ardından gerçekleştirilen ve Türkiye'nin bu sıfatla katılım sağlayacağı ilk zirve olması bakımından önem arz ediyor.

Bakan Fidan'ın, ÜDG Zirvesi'ndeki hitabında bağlantısallığın sadece fiziksel altyapıyı değil, aynı zamanda ulaşım, enerji, dijital ağlar, finans ve yönetişimi kapsayan çok boyutlu bir ekosisteme dönüştüğünü ve jeopolitik gelişmelerin bu meselenin kritik önemini ortaya koyduğunu belirtmesi öngörülüyor.

Çatışmaların küresel ekonomiye ve arz güvenliğine verdiği zarara dikkati çekerek, tedarik zincirlerinin ve enerji hatlarının çeşitlendirilmesinin zorunlu olduğunu vurgulayacak Fidan'ın, Türkiye'nin ÜDG'yi bölgesel sahiplenmeyi güçlendiren kapsayıcı bir platform olarak gördüğünü ve jeostratejik konumuyla ÜDG'ye "Stratejik Ortak" olarak katkı sağlamaya ve bu kapsamda işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu ifade etmesi bekleniyor.

Fidan'ın, karmaşık ve birbiriyle ilintili sınamalar karşısında Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde somut ilerleme sağlayacak yeni bir anlatıya ihtiyaç duyulduğunu vurgulaması ve bağlantısallık gündeminin bu noktada önemli ve olumlu bir başlık olabileceğini belirtmesi öngörülüyor.

Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Projesi gibi projelerin küresel ticarete sunduğu fırsatlara değinecek Fidan'ın, Türkiye'nin bağlantısallık koridorlarını rekabet aracı değil, birbirini tamamlayan unsurlar olarak değerlendirdiğini ifade etmesi de bekleniyor.

ÜDG ve Türkiye

ÜDG, 2015'te dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve dönemin Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic'in girişimleriyle kurulmuştu.

Üç Deniz Girişimi Baltık Denizi, Adriyatik Denizi ve Karadeniz bölgesindeki eski ve yetersiz enerji altyapısı ile dijital ve fiziki ulaştırma altyapısına sahip Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin bu altyapılarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Sadece AB ülkelerinin "Katılımcı Üye" olabildiği ÜDG'ye Türkiye'nin "Stratejik Ortak" olarak katılımı, 2025'te Varşova'da düzenlenen Zirve'de oydaşmayla kabul edilmişti.

Girişimde, Avusturya, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan "Katılımcı Üye", Türkiye'nin yanı sıra Avrupa Komisyonu, ABD, Almanya, Japonya ve İspanya "Stratejik Ortak", Ukrayna, Moldova, Arnavutluk ve Karadağ ise "Ortak Katılımcı Ülke" olarak yer alıyor.

Dubrovnik'te düzenlenecek bu yılki zirvede, İtalya'nın "Stratejik Ortak" olarak ÜDG’ye kabul edilmesi bekleniyor.