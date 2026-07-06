Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan-ABD Başkanı Trump ilişkisinin NATO'daki gerilimi hafifletebileceğini belirtti

Fidan, NATO Ankara Zirvesi öncesi New York Times (NYT) gazetesine mülakat verdi.

Bakan Fidan, Türkiye'de düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki yakın ilişkilerden yararlanarak İttifak içindeki görüş ayrılıklarını aşmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Erdoğan ile Trump arasındaki ilişkilerin, NATO içindeki gerilimi hafifletmeye yardımcı olabileceğine dikkati çeken Fidan, bunun Trump için güven ve dostluk meselesi olduğunu ifade etti.

Fidan, Türkiye'nin bu dostluğu daha büyük bir iyilik için ve tüm NATO ailesinin yararına kullanmayı amaçladığını vurguladı.

"NATO'daki teknik görüşmelerin sorunsuz geçmesini bekliyorum"

Trump'ın NATO'ya yönelik eleştirilerine ilişkin Bakan Fidan, NATO Ankara Zirvesi çerçevesindeki teknik görüşmelerin sorunsuz geçmesini beklediğine işaret ederek, "Bu konuda herhangi bir sorun görmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, çok fazla söz alışverişi olsa da pratikte hiçbir şeyin değişmediğine değindi.

"Biz de Avrupa’nın bir parçasıyız"

Bakan Fidan, Türkiye ile diğer Avrupa ülkeleri arasında İttifak'ın önemine dair bir mutabakat olduğunun altını çizerek, "Kimse NATO’nun gerekliliğini tartışmıyor." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) içindeki savunma işbirliğinin artmasının, Avrupa ülkelerinin NATO’ya karşı taahhütleriyle uyuşmadığını belirten Fidan, Türkiye ve Avrupa’nın birbirlerini kolektif güvenlikleri açısından hayati öneme sahip olarak görmeleri gerektiğini ifade etti.

Fidan, "Biz de Avrupa’nın bir parçasıyız ve Avrupa coğrafyasında bir araya gelip güvenlik platformumuzu oluşturmadıkça kendimizi asla yeterince güvende hissetmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Fidan, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin, "Siyasi irade açısından her iki taraf da nihai hedefler konusunda çok ciddi." görüşünü paylaştı.

Fidan, imzalanan mutabakat zaptının, İran'ın nükleer programı, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler de dahil olmak üzere birçok tartışmalı detayı gelecekteki görüşmelere bıraktığını belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki durum

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik yeni görüşmelere aracılık etmeye hazır olduğunu vurgulayan Fidan, ancak bunun yakın zamanda gerçekleşmesini beklemediklerini bildirdi.

Fidan, Rusya ile Ukrayna'nın görüşme ve müzakerelere girmeye hazır olduklarını ancak ABD’nin sürece etkisine ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.

Bakan Fidan, Ankara için önemli olanın her iki tarafın da barış için "gerçek ve samimi" niyet ve çabası olduğunu ifade etti.