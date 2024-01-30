Bakan Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından kabul edildi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Sofya'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından kabul edildi." ifadelerine yer verildi.
Bakan Fidan, ayrıca Sofya'da görüştüğü Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı ile "Kadı Seyfullah Efendi Camii"ni ziyaret etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.