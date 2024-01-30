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Bakan Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından kabul edildi.

Gökhan Çeliker  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
Bakan Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev tarafından kabul edildi

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Sofya'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından kabul edildi." ifadelerine yer verildi.

Bakan Fidan, ayrıca Sofya'da görüştüğü Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı ile "Kadı Seyfullah Efendi Camii"ni ziyaret etti.

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