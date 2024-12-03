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Bakan Fidan, Brüksel'de Kuzey Atlantik Konseyi Dışişleri Bakanları Çalışma Oturumu'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Kuzey Atlantik Konseyi Dışişleri Bakanları Çalışma Oturumuna iştirak etti.

Gökhan Çeliker  | 03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
Bakan Fidan, Brüksel'de Kuzey Atlantik Konseyi Dışişleri Bakanları Çalışma Oturumu'na katıldı

Brüksel/Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Kuzey Atlantik Konseyi Dışişleri Bakanları Çalışma Oturumu'na katıldığı bildirildi.

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