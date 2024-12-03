Bakan Fidan, Brüksel'de Kuzey Atlantik Konseyi Dışişleri Bakanları Çalışma Oturumu'na katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Kuzey Atlantik Konseyi Dışişleri Bakanları Çalışma Oturumuna iştirak etti.
Brüksel/Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Kuzey Atlantik Konseyi Dışişleri Bakanları Çalışma Oturumu'na katıldığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.