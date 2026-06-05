Bakan Fidan, Bangladeş'in Cox's Bazar'daki mülteci kamplarını ziyaret etti

[1/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

[2/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

[3/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

[4/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

[5/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

[6/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

[7/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

[8/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

[9/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

[10/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

[11/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

[12/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

[13/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

[14/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

[15/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

[16/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

[17/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

[18/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

[19/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

[20/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

[21/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

[22/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

[23/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

[24/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

[25/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

[26/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

[27/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

[28/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

[29/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

[30/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

[31/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

[32/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

[33/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

[34/34] Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti ve TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.