Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı için bulunduğu Münih'te, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Münih'te, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi." ifadesine yer verildi.
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Bakanımız @HakanFidan, Münih'te, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/RTExUjcH56— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 16, 2024