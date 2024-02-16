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Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı için bulunduğu Münih'te, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Gökhan Çeliker  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Münih'te, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi." ifadesine yer verildi.

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