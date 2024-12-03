Bakan Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile Brüksel'de görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Brüksel'de bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştüğü bildirildi.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Suriye, Gazze ve Ukrayna konuları ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.