Dolar
32.34
Euro
34.92
Altın
2,220.67
ETH/USDT
3,558.90
BTC/USDT
70,623.00
BIST 100
9,079.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da “Sultanbeyli STK – İş İnsanları ve Kanaat Önderleri İftarı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Bakan Fidan, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üyesi Adam Smith ve beraberindeki üyeleri Ankara'da kabul etti.

Büşranur Koca  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
Bakan Fidan, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi Fotoğraf: Murat Gök - AA

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından Bakan Fidan'ın kabulüne ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Rogers, Kıdemli Üyesi Smith ve beraberindeki üyelerle Ankara'da görüştüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi
Kahramanmaraş'ta depremde 109 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi B Blok'a ilişkin davanın görülmesine devam edildi
THY'nin Libya uçuşları yeniden başladı
YSK'dan "iftar" kararı
Habur Gümrük Kapısı'nda bir tırda 850 kilogram eroin ele geçirildi

Benzer haberler

Bakan Fidan, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi

Bakan Fidan, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi

Bakan Fidan, Bulgar mevkidaşı Gabriel ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü

Türkiye, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

Türkiye, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de temaslarda bulundu
Bakan Fidan: Türkiye olası nükleer silah yarışını önlemek için bölgenin nükleer silahsızlandırılması çağrısını yineliyor

Bakan Fidan: Türkiye olası nükleer silah yarışını önlemek için bölgenin nükleer silahsızlandırılması çağrısını yineliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet