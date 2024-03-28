Bakan Fidan, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üyesi Adam Smith ve beraberindeki üyeleri Ankara'da kabul etti.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından Bakan Fidan'ın kabulüne ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, Bakan Fidan'ın ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Rogers, Kıdemli Üyesi Smith ve beraberindeki üyelerle Ankara'da görüştüğü bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.