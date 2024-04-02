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Bakan Fidan, 3 ve 4 Nisan'da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 3 ve 4 Nisan'da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Bakan Fidan, 3 ve 4 Nisan'da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Ankara

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, NATO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümüne denk gelen toplantıda, bu vesileyle kutlama töreni düzenlenecek.

Brüksel'deki NATO karargahında 3 ve 4 Nisan'da gerçekleştirilecek toplantıda, genel caydırıcılık, terörizmle mücadele, Ukrayna'daki gelişmeler, Washington Zirvesi'nin hazırlıkları, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerinin ardından ittifakın son durumu ve diğer bölgelerdeki stratejik gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

Toplantıda Fidan, NATO'nun terörizmle ortak mücadele etmesi gerektiğini, bunun ittifakın görevlerinden biri olduğunu vurgulayacak.

Bakan Fidan, PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye'nin beklentilerini aktaracağı toplantıda, bazı NATO üyelerinin bu örgütlerle ortaklık ilişkisine girmesinin kabul edilemez olduğunu belirtecek.

Toplantıda, müttefiklerin birbirlerine savunma sanayisi alanında yaptırım ve kısıtlama uygulamasının ittifak ruhuna aykırı olduğunu aktaracak Fidan, NATO'nun güvenliğinin bundan olumsuz etkilendiğini kaydedecek.

Fidan, Avrupa'nın savunma ve güvenliğinin etkin şekilde sağlanabilmesine yönelik Türkiye'nin görüşlerini de dile getirecek.

Bakan Fidan'ın, toplantı kapsamında, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile de ikili görüşme yapması planlanıyor.

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