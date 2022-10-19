Dolar
18.59
Euro
18.17
Altın
1,633.36
ETH/USDT
1,297.80
BTC/USDT
19,199.00
BIST 100
3,907.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'ne katılıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Osmaniye'de Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Temsilcileri Buluşması’nda konuşuyor.
logo
Gündem

Bakan Ersoy, öldürülen müzisyen Onur Şener'in kardeşiyle bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener'in kardeşi Pınar Şener Harput ile görüştü.

Eda Özdener   | 19.10.2022
Bakan Ersoy, öldürülen müzisyen Onur Şener'in kardeşiyle bir araya geldi

Ankara

Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren sanatçı Onur Şener'in kardeşi Sayın Pınar Şener Harput ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Sanatçımızın kederli ailesinin yanındayız, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mahkemede soru çaldığını itiraf eden FETÖ hükümlüsüne yeniden dava açıldı
Bakan Ersoy, öldürülen müzisyen Onur Şener'in kardeşiyle bir araya geldi
Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Kamu Başdenetçisi Malkoç: Verdiğimiz kararların uygulanma oranı yüzde 76'yı buldu
FETÖ şüphelileri gizli bölmelerde yakalandı

Benzer haberler

Bakan Ersoy, öldürülen müzisyen Onur Şener'in kardeşiyle bir araya geldi

Bakan Ersoy, öldürülen müzisyen Onur Şener'in kardeşiyle bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir hedefinin yakalanmasında sıkıntı görmüyorum

Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Seğmen Alayı düzenlendi

Bakan Ersoy: Kültür ve medeniyet mirasının korunmasını desteklemek tarihe ve ecdada karşı vefa borcudur

Bakan Ersoy: Kültür ve medeniyet mirasının korunmasını desteklemek tarihe ve ecdada karşı vefa borcudur
Bakan Ersoy: Bu kadim topraklarda festival coşkusunu yaşama mutluluğunun tarifi bizim için çok büyük

Bakan Ersoy: Bu kadim topraklarda festival coşkusunu yaşama mutluluğunun tarifi bizim için çok büyük
Onur Şener cinayetine adı karışan iş müfettişleri görevden uzaklaştırıldı

Onur Şener cinayetine adı karışan iş müfettişleri görevden uzaklaştırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet