Bakan Ersoy: Marmaris'teki yangınlar söndürüldü, soğutma çalışmalarına devam ediliyor
Antalya
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "(Marmaris) Bölgedeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor." dedi.
"El birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazarak bunu hızlı şekilde hayata geçireceğiz." diyen Ersoy, "Bu seneki 25 milyon turist hedefimiz ve 20 milyar dolar gelir hedefimizde bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.