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Esenyurt’ta bir lojistik firmasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
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Bakan Ersoy: Marmaris'teki yangınlar söndürüldü, soğutma çalışmalarına devam ediliyor

Süleyman Elçin   | 06.08.2021
Bakan Ersoy: Marmaris'teki yangınlar söndürüldü, soğutma çalışmalarına devam ediliyor

Antalya

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "(Marmaris) Bölgedeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor." dedi.

"El birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazarak bunu hızlı şekilde hayata geçireceğiz." diyen Ersoy, "Bu seneki 25 milyon turist hedefimiz ve 20 milyar dolar gelir hedefimizde bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

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