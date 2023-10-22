Dolar
27.99
Euro
29.69
Altın
1,981.42
ETH/USDT
1,627.80
BTC/USDT
29,842.00
BIST 100
7,510.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep’te “Horasis Küresel Toplantısı”nda konuşuyor. İsrail ordusunun, Sderot kentinden abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların açtığı yıkımın izleri görülüyor.
logo
Gündem

Bakan Ersoy, Efes Antik Kenti'nde Alman turizmcilerle bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler arasında Almanya'nın ikinci sırada olduğunu ve bu popülerlikten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Cüneyt Karadağ, Mustafa Güngör  | 22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
Bakan Ersoy, Efes Antik Kenti'nde Alman turizmcilerle bir araya geldi

İzmir

Almanya'nın önde gelen seyahat acentelerinden Schmetterling'in 2023 Kongresi kapsamında, Alman turizmcilerin katılımıyla Efes Antik Kenti'nde bir program düzenlendi.

Programa katılarak ziyaretçilere Almanca hitap eden Bakan Ersoy, Almanya'nın Türkiye'nin en önemli turizm pazarlarından biri olduğunu söyledi.

Almanya'daki iş ortaklarıyla gerçekleştirdikleri işbirliklerinin her iki taraf için de önemli faydalar sağladığına işaret eden Ersoy, "2023 yılının 8 ayında Türkiye'ye toplam 33,4 milyon yabancı ziyaretçi gelmiştir. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14'lük bir artışı ifade etmektedir. Ocak-ağustos aylarını kapsayan bu dönemde Almanya'dan ülkemize 4,1 milyon ziyaretçi gelmiştir." dedi.

Türkiye'nin turizm potansiyelini en iyi şekilde geliştirmek, sürdürülebilir bir turizm modeli oluşturarak doğanın geleceğini korumak ve destinasyonları uluslararası arenada en iyi şekilde pazarlamak için çok çeşitli projeler yürüttüklerini dile getiren Ersoy, dünyanın önde gelen tur operatörleri ve online seyahat acenteleriyle işbirlikleri kurduklarına işaret etti.

Ersoy, Türkiye'nin büyük bir kültürel birikime ve doğal çeşitliliğe sahip bir ülke olduğunu vurgulayarak, ülkenin turizm konseptinin güneş, kum ve denizle sınırlı kalmaması gerektiğini bu nedenle turizmin çeşitliliğini artırmaya devam ettiklerini belirtti.

İzmir ve Bodrum da Michelin rehberinde

Konuşmasında İstanbul'un yanı sıra İzmir ve Bodrum'un da Michelin rehberine dahil edildiğine işaret eden Ersoy, 9 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek bir törenle bu rehberin açıklanacağını duyurdu.

Türkiye'nin, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile hükümetler arası anlaşma imzalayan ilk ülke olduğunu belirten Ersoy, ağırlıklı olarak konaklama tesislerini kapsayan programın son aşamasının 2030'da devreye gireceğini aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'nin arkeolojik çalışmalarda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını, kruvaziyer gemiler ve bisiklet turizmi için de çok sevilen bir destinasyon haline geldiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bahçelievler'de yoldan çıkan İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı
Bakan Ersoy, Efes Antik Kenti'nde Alman turizmcilerle bir araya geldi
Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçak yola çıkacak
Uşak'ta iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 28 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Bakan Ersoy, Efes Antik Kenti'nde Alman turizmcilerle bir araya geldi

Bakan Ersoy, Efes Antik Kenti'nde Alman turizmcilerle bir araya geldi

Google Arts and Culture Türkiye Platformu tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Kazı ve restorasyon çalışmalarını tüm yıla yayacağız

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet