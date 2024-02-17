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Bakan Ersoy, Antalya'daki atık su arıtma tesisinde incelemede bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'daki "Kemer-Çamyuva Atık Su Arıtma Tesisi"nde inceleme yaptı.

Bilal Altıok  | 17.02.2024 - Güncelleme : 17.02.2024
Bakan Ersoy, Antalya'daki atık su arıtma tesisinde incelemede bulundu Fotoğraf: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Antalya

Tesisteki çalışmaları inceleyen Ersoy, yaptığı açıklamada, bölgenin atık su ve kanalizasyon sorununu çözmek için çalışma yaptıklarını belirtti.

Çevreye duyarlı bir şekilde dizayn edilen projenin inşaatında son aşamaya geldiklerini vurgulayan Bakan Ersoy, "Atık suları deniz içerisinde 800 metre ileri taşıyarak deşarj edecek olan günde 45 bin metreküp kapasiteli tesisimizi inşallah önümüzdeki ay itibarıyla hizmete sunacağız." ifadelerini kullandı.

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