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Bakan Dönmez'den 'Sakarya Gaz Sahası seçim vaadi değil bir mega projedir' açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sakarya Gaz Sahası'nda yürüttüğümüz çalışmalar, bir seçim vaadi değil, Türkiye'nin yüzüncü yılında üretime başlayacak bir mega projedir." ifadesini kullandı.

Ayşenur Sağlam   | 29.12.2022
Bakan Dönmez'den 'Sakarya Gaz Sahası seçim vaadi değil bir mega projedir' açıklaması

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin enerjide tam bağımsız bir ülke olması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Sakarya Gaz Sahası'nda yürüttüğümüz çalışmalar, bir seçim vaadi değil, Türkiye'nin yüzüncü yılında üretime başlayacak bir mega projedir." ifadesini kullandı.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin önemine dikkati çeken Dönmez, "Türkiye, 20 yıldır her alanda kabuğunu kırmaya devam ediyor. Petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerimiz de enerji bağımsızlığımız için hayati önem taşıyor. Siyasi hezeyanlarla Türkiye'nin büyük atılımlarını hedef alanlar sadece kendilerini komik duruma düşürmektedir. Sakarya Gaz Sahası'nda yürüttüğümüz çalışmalar bir seçim vaadi değil, Türkiye'nin yüzüncü yılında üretime başlayacak bir mega projedir." değerlendirmesinde bulundu.

Konutların 33 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeki Sakarya Gaz Sahası rezervinin, uluslararası bağımsız denetim kurumları tarafından teyit edildiğini bildiren Dönmez, sahada çalışmalarının büyük bir özveriyle sürdüğünü aktardı.

Dönmez, Türkiye'nin enerjide tam bağımsız bir ülke olması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Uluslararası enerji piyasalarında da literatüre girmiş milli bir başarının, siyasi hırslarına esir olmuş kesimleri rahatsız etmesi son derece üzücü. Milli duruşundan şüphe ettiğimiz bu kişilere en iyi cevabı hiç şüphesiz yine milletimiz verecektir." ifadelerini kullandı.

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