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Bakan Dönmez: Yeniköy Termik Santrali'nde ikinci üniteyi de devreye aldık

Murat Temizer   | 12.08.2021
Bakan Dönmez: Yeniköy Termik Santrali'nde ikinci üniteyi de devreye aldık

Ankara

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yeniköy Termik Santrali'ne ilişkin "Bu sabah 06.42 itibarıyla ikinci üniteyi de devreye aldık. Santral tam kapasite çalışmaya başladı." dedi.

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