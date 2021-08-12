Bakan Dönmez: Yeniköy Termik Santrali'nde ikinci üniteyi de devreye aldık
Ankara
Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yeniköy Termik Santrali'ne ilişkin "Bu sabah 06.42 itibarıyla ikinci üniteyi de devreye aldık. Santral tam kapasite çalışmaya başladı." dedi.
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