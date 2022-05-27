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Bakan Dönmez: (Karadeniz'de) Temmuzda boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı yapacağız

Nuran Erkul Kaya   | 27.05.2022
Bakan Dönmez: (Karadeniz'de) Temmuzda boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı yapacağız

İstanbul
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, (Karadeniz'de) Temmuzda boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı yapacağız. Borular 2200 metre su derinliğinden geçecek." ifadelerini kullandı.

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