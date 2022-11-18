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Bakan Dönmez: Karadeniz gazının deniz tarafındaki iletim hatları inşaatı tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının deniz tarafındaki iletim hatları inşaatının tamamlandığını söyledi.

Ömer Faruk Cebeci, Gökhan Yılmaz   | 18.11.2022
Bakan Dönmez: Karadeniz gazının deniz tarafındaki iletim hatları inşaatı tamamlandı Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile bir araya gelen Dönmez, çalışmalardaki son durum hakkında bilgi paylaştı.

Heyetle tesis inşaatını gezen Dönmez, daha sonra Karadeniz gazının iletim hattına bağlantısını sağlamak üzere Sakarya Gaz Sahası'na gönderilecek manifoldu inceledi.

Filyos Limanı'nda demirli Kanuni gemisine de geçen Bakan Dönmez, gazetecilere, doğal gaz projesinin Türkiye Yüzyılı'nın en önemli projelerinden olacağını söyledi.

Sahada hummalı bir çalışmanın olduğunu belirten Dönmez, karada yaklaşık 5 bin 500, denizde 2 bin 500 çalışanın olduğunu kaydetti.

Dönmez, 7 gün 24 saat esasına göre durmaksızın çalıştıklarını ifade ederek, bu gazı Cumhuriyetin 100. yılında milletle buluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Üretim, iletim ve kara tarafındaki gaz işleme tesisinde önemli mesafeler aldıklarını anımsatan Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün itibarıyla deniz tarafındaki iletim hatlarının tamamının inşaatı bitmiş durumda. Test ve devreye alma işlemleri yapılıyor. Bu gazı bu tesisten alıp ulusal doğal gaz iletim sistemine bağlayacak boru hattı da tamamlandı. Yine orada da test ve devreye alma işlemleri devam ediyor. Dünyanın birçok yerinden yabancı uzmanlar çalışmalara katılmak üzere geliyor. Ama büyük bir kısmını kendi Türk vatandaşlarımızdan oluştuğunu söyleyebilirim. Türkiye Petrolleri burada bu çalışmayı yaparken kabiliyetini de yeteneğini de geliştiriyor. Bir gurur vesilesi."

Başta Karadeniz olmak üzere Akdeniz ve dünyanın farklı coğrafyalarında buna benzer projeleri hayata geçirebilecek kabiliyetleri kazandıklarını vurgulayan Dönmez, "Ben sık sık yurt dışına çıktığımda mevkidaşlarım, bu projeden bahsederek bize iş birliği tekliflerinde de bulunuyor. Bu noktaya kısa süre içerisinde gelmiş olmak bizleri ayrıca memnun ediyor." dedi.

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