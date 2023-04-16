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Bakan Dönmez "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" öncesi incelemede bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" öncesi son hazırlıkları havadan inceledi.

Selim Bostancı, Gökhan Yılmaz  | 16.04.2023 - Güncelleme : 16.04.2023
Bakan Dönmez "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" öncesi incelemede bulundu Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Zonguldak

Karadan 170 kilometre açıkta Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini vatandaşla buluşturmak için hazırlıklar son hızıyla devam ediyor.

Denizde 2 bin 500, karada 8 bin kişinin mesai harcadığı projede yerli gaz 20 Nisan'da karayla buluşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı tören öncesi Dönmez, son çalışmaları ve hazırlıkları havadan inceledi.

Bakan Dönmez daha sonra karada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den bilgi aldı.

Dönmez'e ziyaretinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar da eşlik etti.

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