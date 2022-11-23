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Milli Muharip Uçak'ın yapım sürecinde kritik bir aşama daha geçilirken, uçağın gövde ve kanat parçaları son montaj hattına taşınarak montaj çalışmaları başladı.
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Bakan Dönmez: Güvenlik önlemleri ve hasar nedeniyle elektriği kesilen bölgeleri kontrollü olarak enerjilendiriyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından güvenlik önlemleri ve hasar nedeniyle elektriği kesilen bölgelere kontrollü olarak enerji verildiğini bildirdi.

Gülşen Çağatay   | 23.11.2022
Bakan Dönmez: Güvenlik önlemleri ve hasar nedeniyle elektriği kesilen bölgeleri kontrollü olarak enerjilendiriyoruz

Ankara

Dönmez, Düzce'de meydana gelen deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Düzce merkezli depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Dönmez, "Güvenlik önlemleri ve hasar nedeniyle elektriği kesilen bölgeleri kontrollü olarak enerjilendiriyoruz. Tüm ekiplerimiz ve AFAD sahada koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

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