Bakan Dönmez: Güvenlik önlemleri ve hasar nedeniyle elektriği kesilen bölgeleri kontrollü olarak enerjilendiriyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından güvenlik önlemleri ve hasar nedeniyle elektriği kesilen bölgelere kontrollü olarak enerji verildiğini bildirdi.
Ankara
Dönmez, Düzce'de meydana gelen deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Düzce merkezli depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Dönmez, "Güvenlik önlemleri ve hasar nedeniyle elektriği kesilen bölgeleri kontrollü olarak enerjilendiriyoruz. Tüm ekiplerimiz ve AFAD sahada koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
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Düzce merkezli depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 23, 2022
Güvenlik önlemleri ve hasar nedeniyle elektriği kesilen bölgeleri kontrollü olarak enerjilendiriyoruz. Tüm ekiplerimiz ve AFAD sahada koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürüyor.