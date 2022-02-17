Bakan Dönmez: Elektrikte tarife değişikliklerini 1 Mart'a kadar tamamlamayı amaçlıyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, elektrikte tarife değişikliklerini 1 Mart'a kadar tamamlamayı amaçladıklarını bildirdi.
Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte tarife değişikliklerini 1 Mart'a kadar tamamlamayı amaçladıklarını bildirdi
Bakan Dönmez, "Esnafın bugünkü mevcut fatura tutarından yaklaşık yüzde 25 indirim olacak gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.
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