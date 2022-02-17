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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Atanması programında konuşuyor.
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Bakan Dönmez: Elektrikte tarife değişikliklerini 1 Mart'a kadar tamamlamayı amaçlıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, elektrikte tarife değişikliklerini 1 Mart'a kadar tamamlamayı amaçladıklarını bildirdi.

Murat Temizer   | 17.02.2022
Bakan Dönmez: Elektrikte tarife değişikliklerini 1 Mart'a kadar tamamlamayı amaçlıyoruz Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte tarife değişikliklerini 1 Mart'a kadar tamamlamayı amaçladıklarını bildirdi

Bakan Dönmez, "Esnafın bugünkü mevcut fatura tutarından yaklaşık yüzde 25 indirim olacak gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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