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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul’da Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (PEMT'22) Toplantısı'nda konuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda düzenlenen “Gençlik Bilişim Festivali”nde konuşuyor. Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında bulunan viyadüklerde yol yapım çalışması gerçekleştirileceği için İstanbul istikameti 20 Haziran'a kadar araç trafiğine kapatıldı -VTR
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Bakan Dönmez: Dördüncü sondaj gemimiz 19 Mayıs'ta Türkiye'de olacak

Nuran Erkul Kaya   | 16.05.2022
Bakan Dönmez: Dördüncü sondaj gemimiz 19 Mayıs'ta Türkiye'de olacak

İstanbul

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul’da Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (PEMT'22) Toplantısı'na katıldı.

Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, "Dördüncü sondaj gemimiz 19 Mayıs'ta Türkiye'de olacak. 4. sondaj gemimiz hazırlıkları için Mersin Taşucu'nda yaklaşık 2 ay kalacak. Gerekli çalışmaların ardından en kısa sürede ilk sondajına başlayacak." dedi.

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