Dolar
18.85
Euro
20.13
Altın
1,857.42
ETH/USDT
1,474.00
BTC/USDT
21,512.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
26 yaşındaki Derya Akdoğan, Hatay’da Korkmaz Apartmanından yaralı olarak çıkarılıyor Adıyaman merkezdeki Kılıç Apartmanı'ndan depremin 177'nci saatinde 35 yaşındaki Bünyamin İdacı sağ kurtarıldı
logo
Gündem

Bakan Dönmez, depremlerden etkilenen Osmaniye'yi havadan inceledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de havadan incelemelerde bulundu.

Fuat Kabakcı   | 13.02.2023
Bakan Dönmez, depremlerden etkilenen Osmaniye'yi havadan inceledi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün Hatay'ın Antakya, Arsuz, İskenderun ve Belen ilçelerinde bulunan Dönmez, bugün Osmaniye'ye geçti.

Kent genelindeki son durumu helikopterle havadan inceleyen Dönmez, sonrasında Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleşen il koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Dönmez toplantıda, başta kentin deprem kaynaklı enerji sorunları olmak üzere çalışmalardaki son durum hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Okullarda üretilen 1,6 milyon ekmek deprem bölgesine ulaştırıldı
Edirne'de depremzedeler için "ücretsiz market" oluşturuldu
Türkiye'ye Avrupa'dan kara yoluyla gönderilen yardımlar Edirne'de tasnif ediliyor
Adıyaman'da enkaz altında kalan 35 yaşındaki kişi 177 saat sonra kurtarıldı
Yardımlarla geçinen Azerbaycanlı Sekine Kerimova, son parasını Türkiye'ye gönderdi

Benzer haberler

Limak, Hatay'da 4 bin kişinin barınacağı 2 konteyner kent kurulumuna başladı

Limak, Hatay'da 4 bin kişinin barınacağı 2 konteyner kent kurulumuna başladı

Bakan Dönmez, depremlerden etkilenen Osmaniye'yi havadan inceledi

Hatay'da depremin 176. saatinde bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı

Depremden sağlam çıkan TOKİ konutlarının sakinleri yaşadıklarını anlattı

Depremden sağlam çıkan TOKİ konutlarının sakinleri yaşadıklarını anlattı
Hatay'da depremde yıkılmadan önce evden çıkmayı başaran aile, yaşadıkları korkuyu anlattı

Hatay'da depremde yıkılmadan önce evden çıkmayı başaran aile, yaşadıkları korkuyu anlattı
Osmaniye'de depremi yaşayan çocuklar jandarma ablalarının oyunlarıyla moral buluyor

Osmaniye'de depremi yaşayan çocuklar jandarma ablalarının oyunlarıyla moral buluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet