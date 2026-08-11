İçişleri Bakanı Çiftçi, "Rehberimizle, sosyal medya kullanımından kriz iletişimine, bilgi güvenliğinden dezenformasyonla mücadeleye kadar dijital iletişimde ortak bir kurumsal anlayışı güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Çiftçi'den "Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi"ne ilişkin paylaşım İçişleri Bakanı Çiftçi, "Rehberimizle, sosyal medya kullanımından kriz iletişimine, bilgi güvenliğinden dezenformasyonla mücadeleye kadar dijital iletişimde ortak bir kurumsal anlayışı güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, dijital mecralarda kurulan her cümlenin, yapılan her paylaşımın, devletin temsil anlayışının ve vatandaşlarla kurulan güven bağının bir parçası olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığının işbirliğinde hazırlanan Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi'ni, mülki idare teşkilatının istifadesine sunduklarını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Rehberimizle, sosyal medya kullanımından kriz iletişimine, bilgi güvenliğinden dezenformasyonla mücadeleye kadar dijital iletişimde ortak bir kurumsal anlayışı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bilgi çağında hız kadar doğruluğu, görünürlük kadar devlet ciddiyetini önemsiyoruz. Rehberimizin mülki idare teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."