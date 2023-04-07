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Bakan Çavuşoğlu'ndan Malki'ye "Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz" mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki'ye Türkiye'nin her daim Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 07.04.2023 - Güncelleme : 07.04.2023
Bakan Çavuşoğlu'ndan Malki'ye "Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz" mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, Malki ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmede, Mescid-i Aksa'nın kutsiyet ve statüsünün korunmasının her zaman Türkiye açısından çok önemli olduğunu belirterek, Türkiye'nin her daim Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, gerginliğin azaltılması için Türkiye'nin ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu da yineledi.

Bakan Malki de Türkiye'nin desteği nedeniyle Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.

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