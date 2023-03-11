Dolar
18.97
Euro
20.18
Altın
1,867.46
ETH/USDT
1,426.60
BTC/USDT
20,048.00
BIST 100
5,384.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim takvimine yönelik açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Bakan Çavuşoğlu'ndan Göksun'da Mehmetçiğin kurduğu Kırgız çadır kentine ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde afetzedeler için kurulan Kırgız çadırlarını inceledi.

Cihan Demirci, Serhat Zafer  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Bakan Çavuşoğlu'ndan Göksun'da Mehmetçiğin kurduğu Kırgız çadır kentine ziyaret Fotoğraf: Murat Gök/AA

Kahramanmaraş

Bakan Çavuşoğlu, Güngören Belediyesi tarafından ilçeye gönderilen ve Yeni Mahalle'de Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğünde görevli Mehmetçikler tarafından kurulan Kırgız çadır kentini ziyaret etti.

Burada yetkililerden bilgi alan Çavuşoğlu, Mehmetçiğin depremin ilk gününden bu yana vatandaşların yanında olduğunu belirterek, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Belediyeyi de ziyaret eden Çavuşoğlu, koordinatör olarak görev yapan Batman Valisi Ekrem Canalp ve Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın'dan depremin ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Göksun Belediyesi Kapalı Pazaryeri'nde kurulan çadır kenti de ziyaret eden Çavuşoğlu, Batman'ın Sason ilçesinden gelen Gökten Üç Elma Tiyatro ekibinin depremzede çocuklar için hazırladığı oyunun bir bölümünü izledi.

Burada çocuklarla sohbet eden Çavuşoğlu, çadır kentte kalan vatandaşların taleplerini dinledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Koreli öğrenciler oyunlarla çocuklarda afetin izlerini silmeye çalışıyor
Roketsan deprem yaralarını sarmaya destek veriyor
Başakşehir'de hafif ticari araç ile çarpışan İETT otobüsü bariyerlere saplandı
Doğu Anadolu Fayı Gölbaşı segmentinde zemin etüdü için sondaj çalışması yapılıyor
Milli Savunma Bakanı Akar, Arsuz'daki çalışmaları inceledi

Benzer haberler

Bakan Çavuşoğlu'ndan Göksun'da Mehmetçiğin kurduğu Kırgız çadır kentine ziyaret

Bakan Çavuşoğlu'ndan Göksun'da Mehmetçiğin kurduğu Kırgız çadır kentine ziyaret

Turkish Cargo, Dünya Etnospor Konfederasyonunun temin ettiği Kırgız çadırlarını Gaziantep'e taşıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet