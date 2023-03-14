Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile telefonda görüştü.
Konsolosluk konularının değerlendirildiği görüşmede ayrıca Türkiye’de tutuklu bulunan bir Yunanistan vatandaşının iadesi konusu da ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.