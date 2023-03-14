Dolar
18.97
Euro
20.31
Altın
1,899.23
ETH/USDT
1,745.60
BTC/USDT
26,000.00
BIST 100
5,315.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Salih Okuroğlu  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile telefonda görüştü.

Konsolosluk konularının değerlendirildiği görüşmede ayrıca Türkiye’de tutuklu bulunan bir Yunanistan vatandaşının iadesi konusu da ele alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığından depremzedelere 2 tır yardım
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki tören hazırlıkları sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürüyor
Depremde camları dahi kırılmadan yan yatan binanın yıkımı sürüyor
Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Moğolistan ile en az 500 milyon dolarlık bir (ticaret hacmi) hedef belirlememiz gerekiyor

Bakan Çavuşoğlu: 20 Mart Pazartesi günü Uluslararası Bağışçılar Konferansı düzenlenecek

Çavuşoğlu, Türkmenistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarıyla telefonda görüştü

Çavuşoğlu, Türkmenistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarıyla telefonda görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Üyesi İlhan Küçük ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Üyesi İlhan Küçük ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doha'da ikili görüşmeler yaptı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doha'da ikili görüşmeler yaptı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet