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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’da Rumeli Platformu’nun iftar programında konuşuyor.
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Bakan Çavuşoğlu, Togg'u kullanarak Mısırlı mevkidaşı Şukri ile iftara gitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Dışişleri Bakanlığındaki basın toplantısının ardından Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullanarak Resmi Konut'taki iftara gitti.

Muhammet Tarhan  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Bakan Çavuşoğlu, Togg'u kullanarak Mısırlı mevkidaşı Şukri ile iftara gitti Fotoğraf: Cem Özdel - AA

Ankara

Mısırlı mevkidaşı ile baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, daha sonra Mısırlı mevkidaşı ile Togg T10X aracı inceledi.

Şoför koltuğuna oturan Çavuşoğlu, Şukri ile iftar için Dışişleri Bakanlığı resmi konutuna hareket etti.

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