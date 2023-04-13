Bakan Çavuşoğlu, Togg'u kullanarak Mısırlı mevkidaşı Şukri ile iftara gitti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Dışişleri Bakanlığındaki basın toplantısının ardından Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullanarak Resmi Konut'taki iftara gitti.
Ankara
Mısırlı mevkidaşı ile baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, daha sonra Mısırlı mevkidaşı ile Togg T10X aracı inceledi.
Şoför koltuğuna oturan Çavuşoğlu, Şukri ile iftar için Dışişleri Bakanlığı resmi konutuna hareket etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.