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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Bakan Çavuşoğlu: Tahıl sevkiyatının kesintisiz şekilde devam etmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "20 gün sonra (Karadeniz) tahıl anlaşmasının tekrar yenilenmesi gerekiyor. Kesintisiz bir şekilde devam etmesi için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Muhammet Tarhan   | 03.11.2022
Bakan Çavuşoğlu: Tahıl sevkiyatının kesintisiz şekilde devam etmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz

Ankara

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