Bakan Çavuşoğlu: Tahıl sevkiyatının kesintisiz şekilde devam etmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "20 gün sonra (Karadeniz) tahıl anlaşmasının tekrar yenilenmesi gerekiyor. Kesintisiz bir şekilde devam etmesi için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.
Ankara
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