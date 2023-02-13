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Bakan Çavuşoğlu, Suriye’den Türkiye’ye sığınmacı akını iddialarını yalanladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deprem nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye sığınmacı akını yaşandığı iddialarının asılsız olduğunu söyledi.

Ekip   | 13.02.2023
Bakan Çavuşoğlu, Suriye’den Türkiye’ye sığınmacı akını iddialarını yalanladı

Ankara

Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile Bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sınır kapılarının açılmasıyla Suriye'den Türkiye'ye yoğun mülteci akını olduğu iddialarına ilişkin bir soruya Çavuşoğlu, "Gerçekten içinden geçtiğimiz şu zor günlerde, dayanışmaya ve işbirliğine en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, enerjimizi böyle sosyal medyada ve değişik mecralarda dolaştırılan dezenformasyona cevap vermeye harcadığımız için de çok üzgünüz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki hükümeti eleştirmenin ya da buna karşı olmanın doğal olduğunu belirterek, "Ama halkı provoke etmek için yanlış bilgileri yaymak herhalde iyi niyetli bir yaklaşım değildir." dedi.

Türkiye'deki depremin Suriye'yi de etkilediğine işaret eden Çavuşoğlu, uluslararası toplumun Türkiye'ye güçlü bir destek verirken Suriye'ye de yardım etmek istediğini vurguladı ve teşekkür etti.

Yollar tamir edildikçe BM tırlarının sayısı artıyor

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Oradaki (Suriye) depremden etkilenenler de can. Dolayısıyla bu yardımların bazıları doğrudan havadan gidiyor ve hava sahamızı bu uçaklara açıyoruz. İkinci olarak da BM, insani yardımları yıllardır Cilvegözü ve Babülhava gümrük kapısından geçiriyor. Bu geçisin gümrük kapısının diğer tarafında yol ve köprülerde zarar, hasar olmuştu ve bunlar şu anda tamir ediliyor ve her geçen gün buradan geçen tır sayısı, BM insani yardımlarını taşıyan tır sayısı artıyor. Tamir edildikçe sayı artıyor. Bu dönemde uluslararası topluma ve BM'ye, Kilis'te iki tane bizim kontrolümüzde olan kapı var, bu kapıdan da insani yardımları gönderebileceklerini söyledik. Yani insani yardımlara bu kapıları, mevcut açık olan kapıları insani yardımlara da açabileceğimizi, kullandırtabileceğimizi söyledik. Olay bundan ibaret."

"PKK’nın YPG’nin kontrol ettiği yerlerde kapı açılması söz konusu değildir"

Bakan Çavuşoğlu, söz konusu iddialara ilişkin ise "PKK’nın, YPG’nin kontrol ettiği yerlerde kapı açılması söz konusu değildir. Ayrıca 'yoğun bir şekilde Türkiye’ye, Suriye'ye mülteci geliyor, akın var' bilgisi de doğru değildir. Bunları yayan insanlara bakıyoruz, normalde ciddiye almamız gereken insanlar, öyle düşündüğümüz insanlar. Bilgi almak istiyorlarsa bize sorsunlar. Biz gerekli bilgileri veririz." diye konuştu.

Bahse konu kapıların yıllardır BM'nin insani yardımlarına açık olduğunu ve bunun BM Güvenlik Konseyi kararında da olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Ve diğer kapılar tek yönlüdür. Yani insani yardımların götürülmesidir. Bu kapıların açık olması buradan yoğun bir şekilde Suriyelilerin ülkemize gelmesi anlamına gelmez. Bunları defalarca açıklamamıza rağmen her gün yeni yeni versiyonlarıyla yalan ve yanlış bilgileri yaymak gerçekten iyi niyet değildir. Bizim söylediklerimiz gayet açık, net. Kimse bunu başka bir yere çekmesin, halkımızın duygularıyla da oynamasın. Şu zamanda hepimizin deprem bölgesine ve depremzedelere birlikte odaklanmamız lazım."

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