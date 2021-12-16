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Bakan Çavuşoğlu Moritanya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sierra Leone ve Somalili mevkidaşlarıyla görüştü

Behlül Çetinkaya   | 16.12.2021
Bakan Çavuşoğlu Moritanya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sierra Leone ve Somalili mevkidaşlarıyla görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Moritanya Dışişleri Bakanı Ismail Ould Cheikh Ahmed, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon, Sierra Leone Dışişleri Bakanı David Francis ve Somali Dışişleri Bakanı Abdisaid Muse Ali ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Görüşmelerimize Moritanya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sierra Leone ve Somali'den mevkidaşlarımızla devam ettik." ifadesini kullandı.

Birincisi İstanbul'da, ikincisi Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsü, "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla İstanbul'da başladı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 18 Aralık'a kadar sürecek zirveye, Afrika ülkelerinden devlet başkanları, bakanlar ve uluslararası kurum temsilcileri katılıyor.

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