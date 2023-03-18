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Bakan Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı ile görüşmelerinde tarafların ilişkileri güçlendirme iradesi gösterdiğini açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile görüşmelerinde tarafların enerji, ticaret, ulaştırma ve diplomasi gibi alanlarda ilişkileri güçlendirme iradesi gösterdiğini açıkladı.

Dildar Baykan Atalay, Mustafa Deveci  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Bakan Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı ile görüşmelerinde tarafların ilişkileri güçlendirme iradesi gösterdiğini açıkladı Fotoğraf: Mohamed El-Shahed/AA

Kahire/Ankara

Bakan Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Kahire'deki Tahrir Sarayı'nda yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmelerde hangi konu başlıklarının ele alındığına ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, ikili ilişkilerde geliştirilmesi gereken birçok konu olduğuna işaret etti.

Çavuşoğlu, birçok alana odaklandıklarını belirterek, "Enerji alanında işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz, somut adımlar atmak istiyoruz. Ticareti arttırmak için ulaştırma konularında bazı kopukluklar oldu. Bunları tekrar canlandırmak istiyoruz. Diplomatik ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarmak istiyoruz." dedi.

Askeri ilişkilerin ilerletilmesi mesajı

Diğer taraftan bölgesel konularda da istişareleri yeniden başlatmak istediklerini söyleyen Çavuşoğlu, hem siyasi konularda ikili düzeyde hem de bölgesel konularda istişareleri canlandırmayı arzuladıklarını vurguladı.

Askeri alanda da ikili ilişkileri canlandırmak istediklerine işaret eden Çavuşoğlu, "Askeri alanda da geçmişte olduğu gibi aslında diplomatik ilişkilerimizin soğuk olduğu yıllarda da gayet düzenli ilişkiler vardı ama canlandırılması gereken konular da var. Mesela bizim Milli Savunma Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız, Mısır’ı Türkiye’de de düzenlenecek 3 tatbikata davet ettiler. Askeri tatbikatlar, bu alanlarda da ortak çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırmamız lazım." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomiden enerjiye siyasetten eğitime kadar her alanda atmamız gereken adımlar var. Bunu da kendi aramızda bugün değerlendirdik. En kısa sürede bunun takibi olarak bir sonraki buluşmamıza kadar arkadaşlarımız çalışacak. Bizler de bunu tekrar gözden geçirmiş olacağız. Burada en önemli şey tabii her iki tarafta da var olan güçlü siyasi irade ve kararlılık. Bu olduktan sonra adımlar ardı ardına gelir. Bu konuda biz her iki taraf olarak da kardeşim Şukri adına da rahatlıkla söyleyebilirim, ciddi bir kararlılığa sahibiz."

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