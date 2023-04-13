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Bakan Çavuşoğlu: Mısırla açtığımız yeni sayfayı ortak projeler ve başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mısırla açtığımız yeni sayfayı ortak projeler ve başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz." dedi.

Ali İhsan Çam  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Bakan Çavuşoğlu: Mısırla açtığımız yeni sayfayı ortak projeler ve başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz Fotoğraf: Cem Özdel - AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Mısırla açtığımız yeni sayfayı ortak projeler ve başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, "(Mısır ile) Bundan sonra Libya konusunda daha yakın işbirliği içinde çalışacağız." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Fransa'da senatörler (PKK/YPG) teröristlerle bir araya geliyorlar, ödül veriyorlar. Bu da terörle mücadeledeki iki yüzlülüğün en güzel örneğidir." şeklinde konuştu.

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