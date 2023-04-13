Bakan Çavuşoğlu: Mısırla açtığımız yeni sayfayı ortak projeler ve başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mısırla açtığımız yeni sayfayı ortak projeler ve başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Mısırla açtığımız yeni sayfayı ortak projeler ve başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz." ifadesini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, "(Mısır ile) Bundan sonra Libya konusunda daha yakın işbirliği içinde çalışacağız." dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Fransa'da senatörler (PKK/YPG) teröristlerle bir araya geliyorlar, ödül veriyorlar. Bu da terörle mücadeledeki iki yüzlülüğün en güzel örneğidir." şeklinde konuştu.
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