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Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen’e Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif eylemin "kabul edilmez" olduğunu söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen’le görüşmesinde İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif eyleminin "kabul edilmez" olduğunu vurguladı.

Muhammet Tarhan   | 04.01.2023
Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen’e Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif eylemin "kabul edilmez" olduğunu söyledi

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefon görüşmesinde, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya yönelik dünkü provokatif eyleminin kabul edilmez" olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, yeni görevi nedeniyle mevkidaşı Cohen'i telefonda tebrik etti.

Söz konusu bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Çavuşoğlu Cohen’e, ülkemizin Filistin meselesindeki hassasiyet ve beklentilerini hatırlatmış, bu çerçevede, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya yönelik dünkü provokatif eylemini kabul edilmez bulduğumuzu vurgulamıştır.

Bakan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa’nın statüsünün korunmasına verdiğimiz önemin altını çizmiş, her türlü provokatif eylemden kaçınılmasını beklediğimizi muhatabının dikkatine getirmiştir. "

Görüşmede, iki bakan, ikili ilişkileri geliştirmek üzere birlikte çalışma konusunda mutabakata vardı.


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