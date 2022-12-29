Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya ve Pakistan dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ile NATO genişlemesi ve Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü.
Çavuşoğlu ile Pakistanlı mevkidaşı Zardari arasındaki görüşmede ise ikili ilişkiler ve Afganistan'daki güncel gelişmeler ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.