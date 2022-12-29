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Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya ve Pakistan dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Tuğba Altun   | 29.12.2022
Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya ve Pakistan dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ile NATO genişlemesi ve Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü.

Çavuşoğlu ile Pakistanlı mevkidaşı Zardari arasındaki görüşmede ise ikili ilişkiler ve Afganistan'daki güncel gelişmeler ele alındı.

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Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya ve Pakistan dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü
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