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Bakan Çavuşoğlu, Etiyopyalı mevkidaşıyla ülkedeki son durumu telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile ülkedeki son durum hakkında telefonla görüşme yaptı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 26.11.2021
Bakan Çavuşoğlu, Etiyopyalı mevkidaşıyla ülkedeki son durumu telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Mekonnen ile görüşerek Etiyopya'daki son durumu ele aldı.

Görüşmede Bakan Çavuşoğlu'nun, mevkidaşına "Etiyopya'daki çatışmaların sona erdirilmesi ve sorunun diyalog yoluyla çözülmesi için her türlü desteğe hazır olduğumuzu vurgulamıştır." mesajını ilettiği kaydedildi.

Etiyopya Başbakanı ilk kez cephede görüntülenmişti

Etiyopya'da isyancı gruplara karşı verilen savaşa katılan Başbakan Abiy Ahmed, ilk kez cephede görüntülenmişti.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Başbakan Ahmed, merkezi hükümete karşı isyan başlatan TPLF ile savaşmak için yetkilerini yardımcısına devrederek cepheye gitmişti.


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