Bakan Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımız, İtalya ve Fransa liderleriyle görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımız, İtalya ve Fransa liderleriyle görüştü. En önemli konu Eurosam’dı. Ortak üretimi Türkiye’de gerçekleştirme konusunda daha ciddi düşünüyorlar." dedi.
Ankara
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