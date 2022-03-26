Dolar
14.84
Euro
16.30
Altın
1,958.25
ETH/USDT
3,114.60
BTC/USDT
44,225.00
BIST 100
2,175.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da "Nüfus Personeli Eğitim Programı"nda konuşuyor AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Sancaktepe Danışma Meclisi’nde konuşuyor.
logo
Gündem

Bakan Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımız, İtalya ve Fransa liderleriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımız, İtalya ve Fransa liderleriyle görüştü. En önemli konu Eurosam’dı. Ortak üretimi Türkiye’de gerçekleştirme konusunda daha ciddi düşünüyorlar." dedi.

Ogün Duru   | 26.03.2022
Bakan Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımız, İtalya ve Fransa liderleriyle görüştü

Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 976 bin 505'e çıktı
Kovid-19'la mücadelede 'Rehavete kapılmadan aşı olmaya devam edilmeli' uyarısı
Çin'de son 24 saatte 1335, Hong Kong'da 10 bin 405 Kovid-19 vakası tespit edildi
Avustralya’da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti
Türkiye'de 15 bin 303 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Bakan Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımız, İtalya ve Fransa liderleriyle görüştü

Bakan Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımız, İtalya ve Fransa liderleriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İslam dünyasına "tek vücut olma" çağrısı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı ateşkes için çalışıyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Başta BMGK olmak üzere uluslararası sistemin ciddi bir reforma tabi tutulması gerekiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Başta BMGK olmak üzere uluslararası sistemin ciddi bir reforma tabi tutulması gerekiyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü
Çavuşoğlu, Kırım Tatar Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

Çavuşoğlu, Kırım Tatar Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti