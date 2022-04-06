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Bakan Çavuşoğlu, Brüksel'de 'Türkiye Güzellikleri' fotoğraf sergisinin açılışına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Türkiye Güzellikleri" fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Selen Temizer   | 06.04.2022
Bakan Çavuşoğlu, Brüksel'de 'Türkiye Güzellikleri' fotoğraf sergisinin açılışına katıldı Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Brüksel

Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı vesilesiyle Brüksel'de olduğunu belirterek, müttefik mevkidaşlarıyla Ukrayna'daki savaşı durdurmak için neler yapabileceklerini görüşeceklerini bildirdi.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin dünya başkentlerine taşıdığı fotoğrafların ilk olarak Antalya Diplomasi Forumu'nda dijital ortamda gösterilerek çok beğenildiğini dile getiren Çavuşoğlu, Belçika'daki Türk toplumunun, fotoğraflarla anlatılan birlikte yaşama kültürünün güzel bir örneğini gösterdiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, sergiyi ziyaret eden Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani'ye teşekkürlerini iletti.

Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy da sergide Türkiye'nin güzelliklerini yansıtan kareleri profesyonel objektiflerden görüleceğini belirterek, ramazan ayını tebrik etti.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkan Vekili Osman Altınışık, sergiye ev sahipliği yapan Büyükelçi Ulusoy'a teşekkürlerini ileterek, fotoğraflara konu olan güzellikleri yerinde görmek için konukları Türkiye'ye davet etti.

Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu, Büyükelçi Ulusoy, Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Bozay, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve Altınışık kurdele keserek serginin açılışını yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Belçika Temsilciliği'nde düzenlenen etkinliğe çok sayıda Türk ve yabancı konuk katıldı.

Etkinlikte, Türk müziği dinletisi de sunuldu.

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