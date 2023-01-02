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Bakan Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın yemin törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya'da devlet başkanlığı görevini devralan Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine iştirak etti.

Sinan Doğan   | 02.01.2023
Bakan Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın yemin törenine katıldı Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Bogota

Çavuşoğlu, Twitter hesabından Lula'nın yemin törenine katıldığı ve kendisini tebrik ettiği fotoğrafı paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında, "Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Lula da Silva’nın yemin törenine katıldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik ve iyi dileklerini ilettik." ifadelerini kullandı.

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