Bakan Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın yemin törenine katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya'da devlet başkanlığı görevini devralan Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine iştirak etti.
Bogota
Çavuşoğlu, Twitter hesabından Lula'nın yemin törenine katıldığı ve kendisini tebrik ettiği fotoğrafı paylaştı.
#Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lula da Silva’nın yemin törenine katıldık. Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın tebrik ve iyi dileklerini ilettik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 1, 2023
Attended oath taking ceremony of @LulaOfficial, President of #Brazil. Conveyed President Erdoğan’s message of congratulations.🇹🇷🇧🇷 pic.twitter.com/4soADX0oDH
Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında, "Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Lula da Silva’nın yemin törenine katıldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik ve iyi dileklerini ilettik." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.