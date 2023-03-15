Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ile Ankara'da bir araya geldi.
Ankara
Bakan Çavuşoğlu, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Schmidt ile görüştüğünü ve Bosna Hersek'in istikrar ve bütünlüğünü desteklemeyi sürdüreceklerini bildirdi.
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#BosnaHersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt’le Ankara’da görüştük. Bosna Hersek’in istikrar ve bütünlüğünü desteklemeyi sürdüreceğiz.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 15, 2023
Hosted High Representative Christian Schmidt in Ankara. Will continue to support the stability & unity of #BosniaAndHerzegovina. 🇹🇷🇧🇦 pic.twitter.com/HpHDzKHIs4