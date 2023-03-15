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Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinden dolayı alt tarafı suyla dolan Abide Köprülü Kavşağında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde su baskını yaşandı. -VTR-
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Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ile Ankara'da bir araya geldi.

Salih Okuroğlu  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ile görüştü

Ankara

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Schmidt ile görüştüğünü ve Bosna Hersek'in istikrar ve bütünlüğünü desteklemeyi sürdüreceklerini bildirdi.

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