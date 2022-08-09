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Bakan Çavuşoğlu: Bölgemizde istikrar, güvenlik ve refahın tesisi her iki ülkenin (Türkiye-Slovenya) amacı

Mevlüt Çavuşoğlu, "Diplomatik ilişkilerimizin 30'uncu yılında Slovenya ile ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bölgemizde istikrar, güvenlik ve refahın tesisi ve kalıcı hale gelmesi her iki ülkenin de amacı." dedi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 09.08.2022
Bakan Çavuşoğlu: Bölgemizde istikrar, güvenlik ve refahın tesisi her iki ülkenin (Türkiye-Slovenya) amacı Fotoğraf: Fatih Aktaş - AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'ın büyükelçilere hitap ettiği oturumda konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Pahor'un büyükelçiler konferansını ikinci defa onurlandırdığını, martta da Antalya Diplomasi Forumu'na katıldığını hatırlattı.

Pahor'un çok yönlü biri olduğunu belirten Çavuşoğlu, "İyi bir sporcu, maraton koşucusu. Biraz önce ikili görüşmemizde kendilerine de söyledim. Avrupa'nın en tecrübeli siyasetçilerin başında geliyor. Cumhurbaşkanlığının yanında, meclis başkanlığı ve başbakanlığı da içeren uzun ve başarılı bir siyasi kariyerinde sanırım bu sporcu olmanın da payı vardır. Ayrıca kendisi Avrupa'da en uzun süre iktidarda olan devlet adamlarından birisi. Hem Türkiye-Slovenya hem de Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine çok önemli katkılar sunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız ile de çok samimi dostlukları vardır." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Slovenya ziyaretlerinde Pahor'un kendilerini kabul ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Slovenya'yla ilişkilerimizi 2011'de stratejik ortaklık düzeyine çıkardık. Diplomatik ilişkilerimizin 30'uncu yılında Slovenya'yla ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bölgemizde istikrar, güvenlik ve refahın tesisi ve kalıcı hale gelmesi her iki ülkenin de amacı. Bu anlamda özellikle Balkanlar'da Slovenya'nın Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapıcı rolü için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2014'te Avrupa'nın, özellikle yakın geleceğiyle ilgili görüşlerini bizimle paylaştığını biliyorum. Aslında o yakın gelecek şimdi. Şimdi o yakın gelecekteyiz. Dolayısıyla Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'nın değerlendirme ve vizyonlarını dinlemek üzere kendilerini kürsüye davet ediyorum."

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