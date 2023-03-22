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Bakan Çavuşoğlu, Barzani Yardım Vakfı Başkanı Musa Ahmed Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılan Barzani Yardım Vakfı'nın Başkanı Musa Ahmed Barzani ile bir araya geldi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Bakan Çavuşoğlu, Barzani Yardım Vakfı Başkanı Musa Ahmed Barzani ile görüştü

Ankara

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerin ardından Türkiye'ye yardıma gelen Barzani Yardım Vakfı Başkanı Barzani'ye, destek ve dayanışmaları için teşekkür ettiklerini belirtti.

Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye-Yunanistan arasındaki Ortak Eylem Planı'nın 4. Pozitif Gündem Toplantısı için Ankara’ya gelen Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Costas Fragoyiannis ile sohbet ettiklerini aktardı.

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