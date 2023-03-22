Bakan Çavuşoğlu, Barzani Yardım Vakfı Başkanı Musa Ahmed Barzani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılan Barzani Yardım Vakfı'nın Başkanı Musa Ahmed Barzani ile bir araya geldi.
Ankara
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerin ardından Türkiye'ye yardıma gelen Barzani Yardım Vakfı Başkanı Barzani'ye, destek ve dayanışmaları için teşekkür ettiklerini belirtti.
Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye-Yunanistan arasındaki Ortak Eylem Planı'nın 4. Pozitif Gündem Toplantısı için Ankara’ya gelen Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Costas Fragoyiannis ile sohbet ettiklerini aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.