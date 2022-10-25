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Bakan Çavuşoğlu: ADF ile Uluslararası Dakar Forumu arasında mutabakat muhtırası imzaladık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Başta Afrika olmak üzere daha adil bir dünya için ve barış için, istikrar için yeni vizyonlara yeni politikalara ihtiyacımız var." dedi.

Fuat Kabakcı   | 25.10.2022
Bakan Çavuşoğlu: ADF ile Uluslararası Dakar Forumu arasında mutabakat muhtırası imzaladık

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) ile Uluslararası Dakar Forumu arasında mutabakat muhtırası imzalandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uluslararası Dakar Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Senegal'in başkenti Dakar'da, Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ile ADF ve Uluslararası Dakar Forumu arasında iş birliği yapılmasını öngören mutabakat muhtırasını imzaladı.

İmza töreninde konuşan Çavuşoğlu, forum dolayısıyla burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Böylesine başarılı bir organizasyonu düzenledikleri için tebrik ediyorum. Organizasyonun bir Türk firması tarafından inşa edilen konferans merkezinde düzenlenmesi bizi ayrıca mutlu etmiştir." ifadelerini kullandı.

ADF ve Dakar Forum arasında imzalanan mutabakat muhtırasının halihazırda mükemmel olan ikili ilişkiler ve iş birliğine yeni birini daha eklediğini kaydeden Çavuşoğlu, "Dünyanın çok ilginç ve zorlu bir süreçten geçtiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla başta Afrika olmak üzere daha adil bir dünya için ve barış için, istikrar için yeni vizyonlara yeni politikalara ihtiyacımız var." diye konuştu.

Çavuşoğlu, ADF ve Dakar Forumu'nun bu yeni vizyon ve fikirlere katkı sağlayacağını söyleyerek, "Sadece Antalya'da ve Dakar'da etkinlikler düzenlemeyeceğiz, üçüncü ülkelerde, diplomasinin merkezi New York dahil farklı platformlarla da iş birliğimizi güçlendireceğiz." dedi.

Törende konuşan Senegal Dışişleri Bakanı Tall Sall da mutabakat muhtırasının imzalanmasına ilişkin, "Bizim için çok önemli olan bu mutabakat zaptı, diplomasiye verdiğimiz önemi de gösteriyor. Diplomasi her şeyden önce devlet işidir." ifadesini kullandı.

Mutabakat muhtırasının, iki forumun birlikte çalışabilmesini mümkün hale getirmesi dolayısıyla kendileri için önem arz ettiğini vurgulayan Tall Sall, ADF'nin çalışma şeklini örnek alacaklarını ve bu sayede başta Senegal olmak üzere uluslararası toplumu ilgilendiren sorunlara çözüm bulmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Tall Sall, Türkiye'nin ADF'yi, Senegal'in de Dakar Forumu'nu destekleyerek diplomasiye verdiği ehemmiyeti ortaya koyduğuna işaret ederek, iki forumun, uluslararası toplumun çeşitli kesimlerinden birçok üst düzey ismi bir araya getirdiğini aktardı.


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