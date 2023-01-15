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Bakan Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun TSK komuta kademesine yönelik sözlerini değerlendirdi

Adalet Bakanı Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun TSK'nın komuta kademesine yönelik sözlerine ilişkin "Ordumuzun şerefli ve kahraman komutanları ile askerlerine dil uzatanlar, milletimizin ve ülkemizin düşmanlarını sevindirenlerdir" ifadesini kullandı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 15.01.2023
Bakan Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun TSK komuta kademesine yönelik sözlerini değerlendirdi

Ankara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesine yönelik sözlerine ilişkin, "Ordumuzun şerefli ve kahraman komutanları ile askerlerine dil uzatanlar, milletimizin ve ülkemizin düşmanlarını sevindirenlerdir." ifadesini kullandı.

Bakan Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada, askeri bir törende ordu komutanlarının, Başkomutanları olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışlamalarının suçlanacak ve kınanacak bir davranış değil, takdir edilecek bir davranış olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışladılar diye ordunun şerefli ve kahraman komutanlarına dil uzatanları kınadığını bildiren Bozdağ, açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman komutanları ve askerleri, 'Ölürsem şehit, yaşarsam gazi olurum' anlayışı ile milletimizin ve ülkemizin güvenliği ve savunması için havada, karada ve denizde her daim görevinin başındadır. Ordumuzun şerefli ve kahraman komutanları ile askerlerine dil uzatanlar, milletimizin ve ülkemizin düşmanlarını sevindirenlerdir. Ordumuzun şerefli ve kahraman komutanları ile askerlerine dil uzatanlar, dün olduğu gibi bugün de yarın da karşılarında aziz Türk milletini bulacaktır."

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