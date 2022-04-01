Dolar
14.69
Euro
16.24
Altın
1,933.50
ETH/USDT
3,274.10
BTC/USDT
45,086.00
BIST 100
2,247.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle iki köprü ulaşıma kapatıldı. -VTR-
logo
Gündem

Bakan Bozdağ: (Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li) Semra Güzel'e adreslerinde ulaşılamadı, yurt dışına da çıkış gözükmüyor

Kemal Karadağ   | 01.04.2022
Bakan Bozdağ: (Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li) Semra Güzel'e adreslerinde ulaşılamadı, yurt dışına da çıkış gözükmüyor

Ankara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kokunulmazlığı kaldırılan HDP'li millevekiline ilişkin, "Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı. Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor." dedi.

Bakan Bozdağ, Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a nakliyle ilgili, "Görüşümüzü bugün göndereceğiz. Bu yargılamanın, davanın nakli konusunda bakanlık olarak olumlu görüş bildireceğiz." ifadelerini kullandı.

Adnan Oktar davasındaki tahliye kararlarını değerlendiren Bozdağ, "HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme izni verdi." diye konuştu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanghay'ın batı bölümünde karantina başladı
Türkiye'de 14 bin 336 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 979 bin 872'ye çıktı
Çin'de son 24 saatte 1839, Hong Kong'da 6 bin 981 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 14 bin 993 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Bakan Bozdağ: (Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li) Semra Güzel'e adreslerinde ulaşılamadı, yurt dışına da çıkış gözükmüyor

Bakan Bozdağ: (Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li) Semra Güzel'e adreslerinde ulaşılamadı, yurt dışına da çıkış gözükmüyor

Anayasa Mahkemesi, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığını kaldıran TBMM kararının iptal istemini reddetti