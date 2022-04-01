Bakan Bozdağ: (Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li) Semra Güzel'e adreslerinde ulaşılamadı, yurt dışına da çıkış gözükmüyor
Ankara
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kokunulmazlığı kaldırılan HDP'li millevekiline ilişkin, "Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı. Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor." dedi.
Bakan Bozdağ, Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a nakliyle ilgili, "Görüşümüzü bugün göndereceğiz. Bu yargılamanın, davanın nakli konusunda bakanlık olarak olumlu görüş bildireceğiz." ifadelerini kullandı.
Adnan Oktar davasındaki tahliye kararlarını değerlendiren Bozdağ, "HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme izni verdi." diye konuştu.
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