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Bakan Bozdağ: Deprem bölgesinde başsavcılıklar ve kolluk çalışmalarını artırdı

Bestami Bodruk   | 10.02.2023
Bakan Bozdağ: Deprem bölgesinde başsavcılıklar ve kolluk çalışmalarını artırdı

Diyarbakir

Adalet Bakanı Bozdağ, "Hırsızlık ve yağma hadiseleri az da olsa görülmektedir. Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk çalışmalarını artırdı. Yasalarımız eksiksiz uygulanmaktadır." açıklamasında bulundu.

Bozdağ, "Sorumlularla ilgili her tür tedbir kararlarının (gözaltı, tutuklama, yurt dışına çıkış yasağı vs) alınması konusunda gerekenler yapılmaktadır." dedi.

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